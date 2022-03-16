SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1'İ AĞI, 3 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1'İ AĞI, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SULTANBEYLİ'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak manevra yapan TIR'a çarptı.

SULTANBEYLİ'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak manevra yapan TIR'a çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 3 kişi sıkışarak yaralandı.

Kaza 02.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 DUP 262 plakalı otomobil sürücüsü, Bilim Caddesi istikametine dönüş yapan 14 AAB 878 plakalı TIR'ı son anda fark etti. Yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dönüş yapan TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Tuna Caddesi'nde araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1'İ AĞI, 3 YARALI

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1'İ AĞI, 3 YARALI

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1'İ AĞI, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Tragger, İtfaiye, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title