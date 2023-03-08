SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI
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SULTANBEYLİ'de otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SULTANBEYLİ'de otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Sultanbeyli'de meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel