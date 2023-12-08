Sultanbeyli'de otomobil refüje çıktı, sürücü yaralandı
İstanbul Sultanbeyli'de, refüje çıkarak yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sultanbeyli'de, refüje çıkarak yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Demokrasi Caddesi'nde, Merve M. idaresindeki 34 GKK 292 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.
Refüje çıkan otomobil, yön tabelasına çarparak durabildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye görevlilerince çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan aracın kaldırılması sonrası normale döndü.