Sultanbeyli'de Ormanda Ölü Bulundu

Sultanbeyli'de 21 yaşındaki Oktay Taşkın, ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

SULTANBEYLİ'de 21 yaşındaki Oktay Taşkın ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri inşaatta çalıştığı öğrenilen 21 yaşındaki Oktay Taşkın'ın cansız bedenini çam ağacının tepesinde asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla Taşkın'ın cesedini aşağı indirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yerinde toplanan Taşkın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Oktay Taşkın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.