Sultanbeyli'de ormanda denetim
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANBEYLİ'de ormanda havadan ve karadan denetim gerçekleştirildi.
SULTANBEYLİ'de ormanda havadan ve karadan denetim gerçekleştirildi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Sultanbeyli'deki ormanlar havadan ve karadan denetlendi. Denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel