Sultanbeyli'de öğretmenler gününde 70 öğretmen adına Filistin'e maddi yardım

İSTANBUL - Sultanbeyli'de öğretmenler günü çerçevesinde özel okul yönetimi 70 öğretmen adına Filistin'e maddi yardımda bulundu.

Okulda 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde bir araya gelen öğretmenler ile okul yönetimi Filistin'e yardımı sivil toplum kuruluşuna teslim ettiler.

Özel Okul Kurucusu Selim Aydın, "Öncelikle ülkemizdeki tüm öğretmenlerin, okulumuz Kardelen Okullarının tüm öğretmenlerinin öğretmenler gününü ve tüm dünya öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutluyorum. Bu öğretmenler gününde biraz hüzünlüydük. Malum Filistin kan ağlıyor. Öğretmenlerimizin de hassasiyetine ben teşekkür ediyorum. Bu öğretmenler gününde Filistinli öğretmen kardeşlerimizin yanında olalım istediler. ve bu duygularla böyle bir ortak proje geliştirdik ve o kardeşlerimizi de bu kutlamaya dahil ettik. ve her öğretmenimiz adına Filistin'e bir yardım, bir hediye gönderdik" dedi.

Sınıf Öğretmeni Erdoğan Aktaş, "Filistin, bütün Müslüman alemi için kanayan bir yara, yüreklerde büyük bir acı. Böyle bir acıya bir damlası olabilmek bizim için çok büyük bir ayrıcalık ve çok büyük mutluluk." şeklinde konuştu.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özge Karadağ, "Öncelikle Filistinli kardeşlerimiz için hepimiz çok üzgündük. Bizim için bu bağışı yapan okul kurduğumuz Sayın Selim Aydın'a teşekkür ediyoruz. Filistin'de şehit olan tüm öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.