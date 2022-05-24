Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı - Haberler

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Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

AA - Tansel Parlak - Güncel
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İstanbul Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'taki 4 katlı mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Tansel Parlak - Güncel

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