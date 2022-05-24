Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı - Haberler

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı
AA - Tansel Parlak - Güncel
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İstanbul Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'taki 4 katlı mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Tansel Parlak - Güncel