Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı - Haberler

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Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'taki 4 katlı mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Tansel Parlak - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Liman, Güncel, Haberler

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