SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN (2) - Haberler

SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANBEYLİ Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı.
SULTANBEYLİ Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler binayı sararken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında çıktı. Bildirilmesi üzerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel