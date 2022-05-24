SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN (2) - Haberler

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SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANBEYLİ Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı.

SULTANBEYLİ Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler binayı sararken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında çıktı. Bildirilmesi üzerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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