Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu - Haberler

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Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

(Sevgi Canpolat - Aykut Zor/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Polis, Liman, Güncel, Haberler

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