Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada - Haberler

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Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü park halindeki 2 araca çarptı.

Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü park halindeki 2 araca çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sultanbeyli'de Eşref Bitlis Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir ticari taksi ile bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu servis minibüsünün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, minibüs ile minibüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Servis minibüsünün park halindeki araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün hızla geldiği, önce ticari taksiye sonra da park halinde bulunan otomobile çarptığı görülüyor.

(Mustafa Ayabakan-İHA)

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Son dakika: Minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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