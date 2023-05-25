Sultanbeyli'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.