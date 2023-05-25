Sultanbeyli'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Battalgazi Mahallesi'nde 34 KE 4250 minibüs, Tabip Sokak ile Kızılelma Sokak kesişiminde 34 EKV 144 plakalı otomobile yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel