Sultanbeyli'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Güncelleme:
Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde 34 LFH 059 plakalı servis minibüsü, Karataş Sokak'tan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada otomobil ve minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
