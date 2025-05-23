Sultanbeyli'de Liseli Öğrenci Bıçaklama Olayına Karıştı

Sultanbeyli'de Liseli Öğrenci Bıçaklama Olayına Karıştı
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Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi, okul bahçesinde husumetli olduğu arkadaşını bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan şüpheli, anlık öfke sonucu hareket ettiğini savundu.

Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi, okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı. Şüpheli C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralanan öğrencinin hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Olay dün Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A.(17) isimli 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.T.(17) isimli öğrenciyi bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık keipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

'OLAY ANLIK OLDU'

Şüpheli C.A.'nın savcılık ifadesinde, "Görüntülerde 00.25'inci saniyede yanıma gelen arkadaşım M.E.'dir. Biz orada şakalaşıyorduk. Daha sonrasında M.E.'nin yanına gelen aynı okuldan K. isimli şahıstır. Benim samimiyetim yoktur. 00.48'inci saniyede M.E. ile konuşmam, göz temasım kesiliyor. Karşıdan A. geliyor, onunla bakışıyorduk. 00.59'uncu saniyede ona sesleniyorum. Dönmüş oluyor. Sonrasında kaçtı, bende bırakıp okuldan çıktım. Ben bıçağı sürekli taşırım, o güne özel almadım. Kendimi korumak amaçlı taşıyorum. Olay bir anlık öfkeyle oldu. O anda karar verdim. Hatamın farkındayım, pişmanım. Geçmişi değiştirebilseydim, değiştirirdim. Husumetimizle alakalı yargılama yapıldı. Ceza verildi ancak denetimli serbestlik oldu. Bu olay anlık oldu, kimse böyle bir olayın olacağını tahmin edemezdi" dedi.

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM BACAKLARINA SAPLAMAZDIM'

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen C.A., buradaki sorgusunda ise, "Öldürmek isteseydim bacaklarına saplamazdım. Ben belden yukarısına zarar vermedim. Öldürmek istemedim, zarar vermek istedim. Anlık öfke sebebiyle 3 defa bıçakladıktan sonra arkasından kovaladım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli C.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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