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Sultanbeyli'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 11 Gözaltı

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Sultanbeyli'de bir kuyumcuya 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

SULTANBEYLİ'de bir kuyumcuya 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi ile kuyumcu dükkanının önüne gelen iki kişi, iş yerine yönelik silahlı saldırının ardından geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Abdurrahman Mahallesi'nde ki bir adreste olduğu belirlendi. Evden çıkan 4 kişinin bindiği otomobilin polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

ŞÜPHELİ SİLAHLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kovalamaca sonucunda elinde silahla otomobilden inen M.C.B. kaçmaya çalıştı. M.C.B. polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından olayla bağlantılı oldukları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan F.O.D. ve Ö.C.Ö. isimli şüphelilerin kuyumcu saldırısının failleri olduğu belirlenirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultanbeyli 3.Sayfa Güncel Haberler

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