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Sultanbeyli'de Kuyumcudan Altın Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Sultanbeyli'de Kuyumcudan Altın Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Sultanbeyli'de bir kuyumcudan 150 gram külçe altın çalan şüpheli M.N.B, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sultanbeyli'de bir kuyumcudan 150 gram ağırlığında külçe altın çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, müşteri gibi kuyumcuya giren bir şüphelinin 150 gram ağırlığındaki külçe altını tezgahın üzerinden alıp yaya olarak kaçtığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri M.N.B'yi Hamidiye Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 6 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, M.N.B'nin kuyumcudan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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