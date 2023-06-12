Sultanbeyli'de Kurban Satış ve Kesim Alanı Hazır

Sultanbeyli Belediyesi, kurban alanının çalışmalarını tamamladığını ve ilk kurbanlıkların alana giriş yaptığını duyurdu. Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurban satıcıları ve vatandaşlar için mescit, berber, banyo, dinlenme noktası, ücretsiz wifi gibi hizmetler bulunuyor.

Sultanbeyli Belediyesi, kurban alanının çalışmalarını tamamladığını ve ilk kurbanlıkların alana giriş yaptığını duyurdu. Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurban satıcıları ve vatandaşlar için mescit, berber, banyo, dinlenme noktası, ücretsiz wifi gibi hizmetler bulunuyor. 5 kesim ünitesinin yer aldığı alanda, hijyenin sağlanması amacıyla periyodik olarak temizlik işlemi gerçekleştiriliyor. İlk kurbanlıklar da yapılan kontrollerin ardından alana alındı. Kurban kesim kayıtları, 2 Haziran itibarıyla Belediye Hizmet Binasında alınmaya başlandı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kesim kayıtları 13 Haziran'dan itibaren Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurulan ofisten alınacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmaya hazırlanıyoruz. Rabbim sağlık ve mutlulukla nice bayramlara erişmemizi nasip etsin. Sultanbeyli Belediyesi olarak kurban satış ve kesim alanımızda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Gerek esnafımız için gerekse kurban alışverişi yapacak hemşehrilerimiz için alanımızı özenle hazırladık. Hemşehrilerimizin kurban ibadetlerini kolaylıkla yapabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ayrıca kurban kesimi için kayıtlarımız da devam ediyor. İlk kurbanlıklar alanımıza giriş yaptı. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bayrama hayırla ulaşmayı rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Kurban satıcıları da alanın hazırlanmasından dolayı belediyeye teşekkür ederek ilk kurbanlıkları sattıklarını ifade etti.