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Son Dakika | Sultanbeylide kavga çıktı konser yarıda kaldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Sultanbeylide kavga çıktı konser yarıda kaldi

Gelen son dakika haberine göre SULTANBEYLİ Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde iki grup arasında kavga çıktı.

SULTANBEYLİ Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde iki grup arasında kavga çıktı. Aralarında müzisyenlerin de olduğu çok sayıda kişi yaralanırken, kavgayı polis ayırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin semt festivalleri kapsamında Sultanbeyli Kent Meydanı'nda dün akşam saatlerinde düzenlediği konserde kavga çıktı. Konser sırasında bazı kişiler taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Meydanda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tarafları ayırmak için uzun süre çaba gösterdi. Olayda çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, arbede sırasında sahnedeki şarkıcılar da atılan taşlardan dolayı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kavgaya karışanları güçlükle ayırdı. Konser kavga nedeniyle yarıda kaldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kavga Güncel Haberler Son Dakika

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