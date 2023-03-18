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SULTANBEYLİ'DE KAZA SONRASI YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Güncel Haberler

SULTANBEYLİ'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası taraflar arasında kavga çıktı.

SULTANBEYLİ'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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