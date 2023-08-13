Sultanbeyli'de kaza: İki kişi yaralandı

SULTANBEYLİ'de arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu savrularak önce refüje çıkan otomobil ardından, çarpan otomobilin üzerine çıktı. Kazada iki kişi yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13,30 sıralarında Sultanbeyli Petrol yolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Selimiye Caddesi'nden Petrol Yolu Caddesi'ne girmek isteyen Mehmet Parlayan yönetimindeki 34 DUS 016 plakalı hafif ticari aracı gören 34 SJ 3249 plakalı otomobil sürücüsü yavaşladı. Arkadan gelen 34 PE 9204 plakalı otomobil sürücüsü ise önünde duran otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak önce refüje ardından çarpan otomobilin üzerine çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arka kısmı, diğer otomobilin üzerinde kalan otomobildeki iki kişi sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.