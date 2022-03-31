Sultanbeyli'de kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı

Sultanbeyli'de kanala düşerek ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde, Resul Ocak yönetimindeki 06 BDU 535 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle caddeye paralel olan kanala düşerek ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin bulunduğu yerden çıkardığı yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kanala düşen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.