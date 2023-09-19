Sultanbeyli'de Kamyonetin Polis Aracına Çarptığı Kazada 1 Polis Yaralandı

Sultanbeyli'de kamyonetin kontrolden çıkarak polis aracına çarptığı kazada 1 polis memuru yaralandı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 42 GF 369 plakalı aracın sürücü yokuş aşağı inerken hızını alamayarak önce cadde üzerinde gelen polis aracına vurup ardından aydınlatma direğine ve müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından polis memuru aracın içinde sıkıştı. Kazanın sesiyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan polis memurunu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memuruna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yokuş aşağı süratle inen kamyonet cadde üzerinde seyir halindeki polis aracına çarparak ardından aydınlatma direğine ve binaya çarparak duruyor. - İSTANBUL