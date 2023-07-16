Sultanbeyli'de Kamyonet İtfaiye Aracına Çarptı

Sultanbeyli'de bir kamyonet, yangın ihbarına gitmek için yan yola giren itfaiye aracına çarptı. Kazada kamyonetin şoförü hafif yaralandı.

SULTANBEYLİ'de kamyonet, yangın ihbarına gitmek için yan yola giren itfaiye aracına çarptı. Kazada kamyonetin şoförü hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Atatürk Caddesi Güney Yanyol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Halit İssiyıl, yönetimindeki 34 TG 0194 plakalı kamyonet, bir binadaki dairede çıkan yangınına gitmek üzere merkezinden çıkarak yan yola giriş yapan itfaiye aracına çarptı. Kaza sonrası kamyonetin kapısının açılmaması nedeniyle olay yerine takviye itfaiye ekibi istendi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet şoförü ambulansta tedavi edildi.