Sultanbeyli'de Kamyon İETT Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; ara sokaktan caddeye çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CUT 463 plakalı kamyon, UM73 Necip fazıl Metro- Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan 34 HD 3239 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çapmanın etkisi İETT otobüsü refüje çıkarak durabildi. Kazada İETT otobüsünde bulunan iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan 2 kişinin tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcuların yaşadığı panik anı ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel