Sultanbeyli'de İtfaiye Aracıyla Kamyonetin Çarpıştığı Kazada Bir Kişi Yaralandı

Sultanbeyli'de yangın ihbarına giden itfaiye aracı, Atatürk Caddesi'nde H.İ'nin kullandığı 34 TG 0194 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı H.İ'ye olay yerinde müdahale etti.