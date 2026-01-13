Haberler

SULTANBEYLİ'DE İSTİNAT DUVARI İKİNCİ KEZ ÇÖKTÜ; PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Güncelleme:
Sultanbeyli'de sanayi sitesinde bulunan istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında park halindeki bir otomobile beton parçaları düştü ve hasara neden oldu. Olayda yaralanan kimse olmazken, bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

SULTANBEYLİ'de sanayi sitesinin içinde daha önce de benzer bir olayın yaşandığı öne sürülen istinat duvarı bilinmeyen nedenle yeniden çöktü. Duvardan kopan parçaların düştüğü park halindeki otomobilde ise hasar oluştu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Rami Çıkmazı Sokak'taki Aytop Gıda Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de benzer bir olayın yaşandığı öne sürülen istinat duvarı bilinmeyen nedenle yeniden çöktü. Duvarın bir bölümünün etrafta bulunan tek katlı yapıya doğru yıkılması ise çevredekiler tarafından kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde, istinat duvarının bulunduğu alanda zeminde boşlukların olduğunun belirlendiği ve yağışın da etkisiyle toprak kayması riskinin sürdüğü ifade edildi. Çöken duvara ait beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bunun üzerine parçaların düştüğü otomobilde hasar oluştu. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından bölge, belediye ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

