Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten iş yerinin yanındaki barakada yangın: 3 ölü, 2 yaralı
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Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel