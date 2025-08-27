Sultanbeyli'de İş Yerine Silahlı Saldırı ve Çatışma

Sultanbeyli'de İş Yerine Silahlı Saldırı ve Çatışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıya, iş yeri sahibi ve yanındakiler tarafından silahla karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SULTANBEYLİ'de bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı sırasında, iş yeri sahibi ve yanındakiler de silahla karşılık verince çatışma çıktı. Yaşanan çatışma, caddedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün gece 00.00 sıralarında Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde meydana geldi. Araçla caddeye gelen bir kişi, iş yerine ateş açtı. O sırada içeride olan iş yeri sahibi Ş.E.(27) ile yanındaki Ö.Y.D.(29) ve İ.Y.(26) de açılan ateşe silahla karşılık verdi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, kurşunlanan iş yerindeki Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin incelemesinde, iş yerinde 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İş yerine ateş ettikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin E.Ö.(25) olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan E.Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan çatışma, caddedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine doğru ateş eden E.Ö.'nün, kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kritik kurumun eski başkanı casusluktan tutuklandı
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 milyon dolarlık malikane davasında Katy Perry'den dikkat çeken sözler

15 milyon dolarlık malikane için hukuk savaşı büyüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.