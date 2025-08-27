Sultanbeyli'de İş Yerine Silahlı Saldırı ve Çatışma

SULTANBEYLİ'de bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı sırasında, iş yeri sahibi ve yanındakiler de silahla karşılık verince çatışma çıktı. Yaşanan çatışma, caddedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün gece 00.00 sıralarında Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde meydana geldi. Araçla caddeye gelen bir kişi, iş yerine ateş açtı. O sırada içeride olan iş yeri sahibi Ş.E.(27) ile yanındaki Ö.Y.D.(29) ve İ.Y.(26) de açılan ateşe silahla karşılık verdi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, kurşunlanan iş yerindeki Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin incelemesinde, iş yerinde 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İş yerine ateş ettikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin E.Ö.(25) olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan E.Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan çatışma, caddedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine doğru ateş eden E.Ö.'nün, kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.