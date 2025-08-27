Sultanbeyli'de İş Yerine Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultanbeyli'de, iş yerine açılan ateşe silahla karşılık verilmesiyle ilgili olarak, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adil Mahallesi'nde gece saatlerinde bir iş yerine silahla ateş açılması ve buradakilerin karşılık vermesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir kişinin araçla geldiği iş yerine silahla ateş açtığı, iş yeri sahibi Ş.E. (27), Ö.Y.D. (29) ve İ.Y'nin (26) kendilerini savunmak amacıyla silahla karşılık verdiği, seken kurşunların eve isabet ettiği ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu Ş.E, Ö.Y.D. ve İ.Y. gözaltına alınırken ikametlerdeki aramalarda av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Ekipler, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek silahla ateş eden E.Ö'yü (25) de gözaltına aldı, şüphelinin iş yeri sahiplerini daha önce tehdit ettiği tespit edildi.

Zanlıların işlemleri emniyette devam ediyor.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.