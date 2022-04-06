Sultanbeyli'de inşaat malzemeleri çalan hırsız yakalandı

SULTANBEYLİ'de 3 farklı adrese girerek inşaat malzemeleri çalan hırsız yakalandı.

Sultanbeyli, Necip Fazıl Mahallesi'nde geçen çarşamba 3 farklı adresten hurda ve inşaat malzemeleri çalarak kaçan S.D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edilerek yakalandı. Ekipler, S.D.'nin evinde yaptığı aramada çok sayıda kullanılmış musluk bataryası, 2 çamaşır makinesi motoru, spiral makinesi, darbeli hilt, 15 bin TL değerinde inşaat ve hırdavat malzemesi ile yaklaşık 5 bin TL değerinde hurda malzemeleri ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. S.D.'nin üst aramasında 0,77 gram uyuşturucu çıktı. S.D.'nin yapılan sorgulamasında uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şüpheli, "Evden Hırsızlık" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.