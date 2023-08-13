Sultanbeyli'de İki Otomobil Çarpıştı, İki Kişi Yaralandı
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Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve savrulan araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazaya müdahale için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sultanbeyli'de iki otomobil çarpıştı. Kazada savrularak refüje çıkan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 13,30 sıralarında Sultanbeyli Petrol yolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Selimiye Caddesi üzerinden Petrol Yolu Caddesine girmek isteyen Mehmet Parlayan yönetimindeki 34 DUS 016 plakalı hafif ticari aracı gören 34 SJ 3249 plakalı otomobil sürücüsü yavaşladı. Arkadan gelen 34 PE 9204 plakalı araç sürücüsü önünde duran otomobile çarparak refüje çıkardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Refüje çıkan araç içinde sıkışan 2 yaralıyı çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.