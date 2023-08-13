Sultanbeyli'de İki Otomobil Çarpıştı, İki Kişi Yaralandı

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve savrulan araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazaya müdahale için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.