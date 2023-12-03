Sultanbeyli'de İki Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
Sultanbeyli'de bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.
Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi Nazlı Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucu binanın çatısında hasar oluştu.