Sultanbeyli'de Hırsızlık Vakalarına Karşı Bilinçlendirme Çalışması

Sultanbeyli'de polis ekipleri, ilçede yaşanabilecek hırsızlık vakalarına karşı, vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe sakinlerini ziyaret eden ekipler, broşür dağıtıp vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, kapıların kilitli, evde olunmadığı zamanlarda da pencerelerin kapalı tutulması konusunda uyarılarda bulundu.