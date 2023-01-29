Sultanbeyli'de hırsızlık suçundan gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı Güncel Haberler İstanbul Sultanbeyli'de hırsızlık suçundan gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. İstanbul Sultanbeyli'de hırsızlık suçundan gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık suçlarının aydınlatılması amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydı bulunan M.C. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin 8 bin 500 lira, ayakkabı ve çeşitli malzemeler çaldığı belirlendi. Şüpheli, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "evden hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından yürütülen tahkikatın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Hasanpaşa İstanbul Güncel Haberler

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