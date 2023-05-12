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Sultanbeyli'de Gecekondu Yangını

Sultanbeyli'de Gecekondu Yangını

Güncel Haberler

Sultanbeyli'de çıkan gecekondu yangını sonucu bitişikte bulunan 3 katlı bina alevlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan kadın vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

SULTANBEYLİ'de gecekonduda yangın çıktı. Alevler bitişikte bulunan 3 katlı binaya sıçramadan söndürüldü

Yangın saat 15.00 sıralarında Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta bulunan  gecekonduda çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 70 yaşındaki Hatice Şahin, vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler bitişikte bulunan 3 katlı binaya sıçramadan söndürüldü. Şahin, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.Yangını gören bir mahalle sakini "Çıktım baktım burası yanıyor. Bu teyze içeride kaldı çıkartıyorum ama o çıkmak istemedi. Çıkardım kendisini birkaç arkadaş da bana yardım etti." diye konuştu. Gecekonduda başlayan yangının görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü

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( Cep Telefonu )

Alevli şekilde yanan gecekondu

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Yangın çıkan gecekondu

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Sokakta bekleyen vatandaşlar

Hatice Şahin'in yerde oturması

Hatice Şahin'in ambulansa götürülmesi

Hatice Şahin'in ambulansa bindirilmesi

Bir mahalle sakini ile röportaj

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hatice Güncel Haberler

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