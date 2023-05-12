Sultanbeyli'de Gecekondu Yangını

Yangın saat 15.00 sıralarında Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 70 yaşındaki Hatice Şahin, vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler bitişikte bulunan 3 katlı binaya sıçramadan söndürüldü. Şahin, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.Yangını gören bir mahalle sakini "Çıktım baktım burası yanıyor. Bu teyze içeride kaldı çıkartıyorum ama o çıkmak istemedi. Çıkardım kendisini birkaç arkadaş da bana yardım etti." diye konuştu. Gecekonduda başlayan yangının görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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