Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçış anı - Haberler

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Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçış anı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçış anı

SULTANBEYLİ'de polis ekiplerince emniyete götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen bir kişinin araçtan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANBEYLİ, İSTANBUL (DHA) -  SULTANBEYLİ'de polis ekiplerince emniyete götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen bir kişinin araçtan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde yaşandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği S.Ö.'yü polis aracına bindirdi. S.Ö., iki polis memurunun aynı araca geçmesinin ardından arka sağ kapıyı açıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. S.Ö.'nün olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine geldiği belirtildi. Herhangi bir suçtan aranmadığı kaydedilen S.Ö.'nün işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldığı ifade edildi.  


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultanbeyli, Polis, Güncel, Haberler

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