Sultanbeyli'de düştüğü su dolu çukurda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Sultanbeyli'de bir şantiye alanında yağmur suyu dolan çukura düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cenazesi, toprağa verildi.

Kavçin için Sultanbeyli Abdurrahmangazi Camisi'nde öğlen vakti düzenlenen cenaze töreninde baba Erhan ve anne Aynur Kavçin taziyeleri kabul etti.

Adem Kavçin'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Erhan Kavçin gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "İhmali olan kim varsa hepsinin teker teker ceza almasını istiyorum. Benim canım bu kadar yandı, onların da daha çok canlarının yanmasını istiyorum. Şikayetçi oldum, karakola da gittim, savcı da geldi. Savcı da 'ihmal var' dedi. Çünkü her taraf komple açık, hiçbir önlem alınmamış. Biz oradayken bekçi konteynerde yoktu." dedi.

Olay

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde dışarıda oyun oynayan çocuğu Adem Kavçin'i eve getirmek için evden çıkan Erhan Kavçin çocuğunu bulamamış, bir süre aranan Adem Kavçin'in cansız bedeni bir inşaat şantiyesindeki su dolu çukurda bulunmuştu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Adem Kavçin'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.