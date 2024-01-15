Sultanbeyli'de Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

SULTANBEYLİ'de iddiaya göre davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi Kader T.'yi silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Ahmet Taşan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Kader T. hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T.'ye silahla ateş etti. Kader T.'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri, yaralı Kader T. ve Ahmet Taşan'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Taşan'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olayın hemen ardından sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokağa yaralı olarak çıkarılan Ahmet Taşan'a çevredekilerin müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ahmet Taşan, ambulansa taşınarak hastaneye gönderildi.