Sultanbeyli'de drone destekli sabotaj denetimi - Haberler

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Sultanbeyli'de drone destekli sabotaj denetimi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sultanbeyli'de drone destekli sabotaj denetimi

SULTANBEYLİ'de ormanlarda yangınları önlemek amacıyla 'sabotaj denetimi' yapıldı.

SULTANBEYLİ'de ormanlarda yangınları önlemek amacıyla 'sabotaj denetimi'  yapıldı. Polis ekipleri ormanda hem havadan hem de karadan kontroller yapıyor.

Aydos ormanlarında son yıllarda sabotaj kaynaklı bir çok yangın çıktı. Havaların ısınmasıyla birlikte Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş ve yunus ekipleri, Aydos Ormanı'nda devriye gezerek kontroller gerçekleştirdi. Ayrıca denetimlerde kullanılan drone yardımıyla orman havadan izlendi. Polis ekipleri, ormandan yükselen dumanların ve ateş yakan vatandaşların drone ile tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirdi. Olay yerine giden polis ekipleri ateş yakan vatandaşları uyardı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok sayıda polisin katılımıyla denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi. 


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultanbeyli, Yangın, Polis, Drone, Güncel, Haberler

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