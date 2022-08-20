Sultanbeyli'de drift yaptılar; polisi gelince ters yönden kaçtılar Güncel Haberler SULTANBEYLİ'de asker eğlencesi sırasında trafiği durdurup tehlikeye sokan 2 sürücü, polisin gelmesiyle ters yöne girerek kaçtı. SULTANBEYLİ'de asker eğlencesi sırasında trafiği durdurup tehlikeye sokan 2 sürücü, polisin gelmesiyle ters yöne girerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; konvoy halinde araçlarıyla asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarından inerek trafiği tehlikeye attı. Bir süre cadde üzerinde duran konvoy, polis gelmesiyle uyarıldı. Polisi gören konvoydaki 2 sürücü, araçlarıyla ters yöne girip hızla uzaklaşırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gruptaki sürücüler daha sonra polisin uyarılarının ardından araçlarına binerek uzaklaştı. Polis, kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sultanbeyli'de drift yaptılar; polisi gelince ters yönden kaçtılar - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.