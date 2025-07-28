Sultanbeyli'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

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Sultanbeyli'de kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki otluk alana devrildi. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli'de yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi Kurtköy istikametinde ilerleyen Yakup Çakmak'ın kullandığı 34 CME 503 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin caddede seyir halindeyken yol kenarındaki otluk alana devrilmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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