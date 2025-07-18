Sultanbeyli'de Çatı Yangını Korkuttu!

Sultanbeyli'de Çatı Yangını Korkuttu!
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Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mert ORDU/İSTANBUL, –SULTANBEYLİ'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Karagül Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısından çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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