Sultanbeyli'de Çatı Yangını

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, binada hasar meydana geldi.

SULTANBEYLİ'de 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran yangını itfaiye ekipleri çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatının alev alev yandığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı olayda, binada hasar oluştu.

Görgü tanığı Turan Çınar, "Tadilat sırasında yangın çıkmış, ben uzaktan dumanları görüp geldim. Benim arkadaşımın binası. Yangında yaralı yok. İtfaiye ekipleri söndürdü" dedi.