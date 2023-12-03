Sultanbeyli'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü

SULTANBEYLİ'de tek katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Nazlı Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen nedenle çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, bitişiğinde bulunan başka bir binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış kaynağı ile ilgili inceleme başlatıldı.