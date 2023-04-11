SULTANBEYLİ'DE CAMİDEN HIRSIZLIK YAPTI

SULTANBEYLİ'de bir camiden para çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsızın, parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde geçen Salı günü meydana geldi. Bir kişi mahalledeki camiye girdi. İçeride kimsenin olmadığını gören şüpheli, imam odasına gitti. Burayı karıştıran şüpheli camiye bağışlanan zarflar içindeki paraları alıp camiden ayrıldı. Daha sonra camiye gelen imam, içinde toplam 500 lira bulunan zarfların yerinde olmadığını fark edince önce güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kişinin odasına girdiğini ve zarfları aldığını gören imam daha sonra polisi aradı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin İ.K. olduğunu belirledi.

İ.K., emniyet ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin sorgulamasında 4 kere 'açıktan hırsızlık' 1 kere de 'evden hırsızlık' suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.