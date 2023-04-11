Sultanbeyli'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Sultanbeyli'de girdiği camide imamın odasında bulunan zarflardaki parayı aldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Sultanbeyli'de girdiği camide imamın odasında bulunan zarflardaki parayı aldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir camide imamın odasında kapalı zarflarda bulunan 500 liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Cami içindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli İ.K'yi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yakaladı.
Hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel