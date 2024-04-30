Sultanbeyli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi'nde H.T. isimli kadının iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kadının çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirledi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T'yi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.