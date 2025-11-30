Sultanbeyli'de Borç Kavgası: Doğal Gaz Sayacı Ateşe Verildi

Sultanbeyli'de, 100 bin lira alacağı olduğunu öne sürdüğü kişinin daire kapısındaki doğal gaz sayacını ateşe veren şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 14 Kasım saat 00.10'da Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak'ta bulunan bir binadaki dairenin girişinde, doğal gaz sayacının yakılmaya çalışılmasına ilişkin inceleme yaptı.

Ekipler, karton ile yakılan ateş sonucu doğal gaz sayacının zarar gördüğünü, olay yerine gelen İGDAŞ ekiplerince sayacın değişiminin yapıldığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, zanlının bir otomobil ile geldiği binaya giriş ve çıkış kaydına ulaştı.

Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli Y.Y. (30) polis tarafından yakalandı.

Y.Y'nin ifadesinde, dairede oturan T.G'den 100 bin lira alacağı olduğunu, bu sebeple kapının önündeki sayacı ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.