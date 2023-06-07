Sultanbeyli'de bir çocuk, babasının yaptığı 'Erdoğan kaybediyor' şakasına ağladı

Sultanbeyli'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven oğluna seçim akşamı 'Erdoğan kaybediyor' şakası yaptı. Çocuk ise şakaya 'Baba tövbe estağfurullah, kaybetmesin inşallah. İçime kötü hisler girdi' diye tepki vererek ağladı. Küçük çocuk ile babasının diyaloğu kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven oğluna seçim akşamı "Erdoğan kaybediyor" şakası yaptı. Çocuk ise şakaya "Baba tövbe estağfurullah, kaybetmesin inşallah. İçime kötü hisler girdi" diye tepki vererek ağladı. Küçük çocuk ile babasının diyaloğu kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir sevgi besleyen Ali Hamza Gürdap, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını televizyondan babası ile birlikte izliyordu. Küçük çocuğa babası "Erdoğan kaybediyor" şakası yaptı. Babanın "Erdoğan kaybediyor" demesi üzerine Ali Hamza, "İçime kötü hisler girdi. Baba kaybetmesin" dedi. Babasının "Kılıçdaroğlu kazanıyor" demesi üzerine Ali Hamza ağlamaya başladı ve "Baba tövbe estağfurullah, kaybetmesin inşallah. İnşallah kaybetmez ya Rabbi. İçime kötü hisler girdi baba, kaybedecek. CHP kazanırsa ortalık birbirine karışacak" diye tepki vererek ağladı.

Baba "Erdoğan %57, Kılıçdaroğlu %42 alıyor" deyince Ali Hamza, "Erdoğan fazla işte, tövbe estağfurullah" dedi. - İSTANBUL