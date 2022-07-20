Sultanbeyli'de bir binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Sultanbeyli'de bir binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatı katında hasar oluştu.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

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